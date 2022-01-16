В США назвали ошибкой расширение НАТО

Дипломат США, экс-посол в Германии Ричард Берт заявил, что расширение НАТО под предлогом распространения демократии является ошибкой. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, никогда никакого формального обещания не расширять Североатлантический альянс на восток не было.

«Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими», — сказал Берт.

Он назвал это «ошибкой».

Берт, который в настоящее время является консультантом по геополитическим вопросам, также выразил мнение, что недавно прошедшие переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии. На Западе начинают понимать, что у украинского кризиса имеется структурная проблема. Он уверен, что Соединенные Штаты не направят вооруженные силы для защиты Украины.

«И совершенно необходимо найти компромиссную формулу: не обещая, что Украина никогда не вступит в НАТО, дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Российская сторона должна получить гарантии по этому важнейшему вопросу», — считает Берт.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности РФ, поскольку сокращается подлетное время к городам европейской части страны.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.