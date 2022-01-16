Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Сербии предложили перенести Открытый чемпионат Австралии в Россию 17:57
В полиции Алма-Аты рассказали об итогах беспорядков в городе 17:57
В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT 17:44
Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования 17:38
ЛОР-врач рассказал, кому противопоказана назальная вакцина от COVID-19 17:36
Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге 17:28
В небе над Россией появился «лунный нимб» 17:23
Экс-девушка Азмуна: его собака летает на частном самолете, а дочь две недели ждет... 17:14
Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ заявил об угрозе жизни 17:13
Ученые спрогнозировали ежедневный прирост пациентов с COVID-19 в России... 17:10

В США назвали ошибкой расширение НАТО

Американский дипломат Берт: расширение НАТО под предлогом распространения демократии является ошибкой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Дипломат США, экс-посол в Германии Ричард Берт заявил, что расширение НАТО под предлогом распространения демократии является ошибкой. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, никогда никакого формального обещания не расширять Североатлантический альянс на восток не было.

«Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО — это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими», — сказал Берт.

Он назвал это «ошибкой».

Берт, который в настоящее время является консультантом по геополитическим вопросам, также выразил мнение, что недавно прошедшие переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии. На Западе начинают понимать, что у украинского кризиса имеется структурная проблема. Он уверен, что Соединенные Штаты не направят вооруженные силы для защиты Украины.

«И совершенно необходимо найти компромиссную формулу: не обещая, что Украина никогда не вступит в НАТО, дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Российская сторона должна получить гарантии по этому важнейшему вопросу», — считает Берт.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности РФ, поскольку сокращается подлетное время к городам европейской части страны.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть