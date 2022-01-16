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Володин рассказал о последствиях для стран после обращения за помощью к США

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие страны, которые обратились к США за помощью, жалеют, что сделали это. Об этом он сказал в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Он прокомментировал позицию Вашингтона, который ранее выражал сомнения в легитимности запроса властей Казахстана о вводе в республику миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«А что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну», — заявил политик.

Он также предположил, что «жалеют многие, кто себя связал с США, в результате потерял и страну, экономику, и одни проблемы пришли».

«Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке. А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение, там сегодня и советники, там сегодня и находятся представители НАТО, и все это к добру не приведет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США потребовали объяснений у казахстанских властей по поводу обращения за помощью к ОДКБ.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Токаев обратился в ОДКБ за помощью, когда Казахстан был охвачен протестами. Акции начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены сжиженного газа с 60 до 120 тенге (примерно 21 рубль).

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