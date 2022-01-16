На Украине назвали способ вернуть Донбасс

Украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera заявил, что Украина могла бы вернуть Донбасс через уступки в вопросе вступления в НАТО.

Он пояснил, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО на определенный период времени — на время реинтеграции Донбасса.

«Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — добавил политолог.

Он отметил, что Донбасс мог бы получить эти полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, что сделало бы выполнение минских соглашений «процессом с отягчающими». Однако, указал эксперт, такое развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак потребовал от НАТО назвать страны – противники вступления Украины в альянс.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.