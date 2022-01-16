Трамп заявил, что фейки о связах с Россией усложняли ему работу в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России. Об этом он рассказал на встрече со сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона, которую транслировал телеканал C-SPAN.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», — сказал Трамп.

Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик рассказал, почему обвинения в адрес его отца о сговоре с Россией являются безосновательными. По его словам, команде Трампа «не хватило мозгов» для осуществления подобного плана.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.