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Боррель и Блинкен обсудили координацию ЕС и США на переговорах с Россией

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, подтвердив намерение выступать «единым фронтом», следует из сообщения внешнеполитической службы ЕС (EEAS).

«Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне», — указано в сообщении.

В своем совместном заявлении Блинкен и Боррель также отметили, что «ЕС и США намерены продолжать интенсивные консультации по этим и другим вопросам, представляя сильный, ясный и единый трансатлантический фронт».

Вместе с тем они выразили готовность продолжать диалог с Россией, но «не в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров».

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9-10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия-НАТО, а 13 января на площадке ОБСЕ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата.

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