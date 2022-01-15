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Депутат из Подмосковья Бабич стал свидетелем по делу о незаконном обороте порнографии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет по городу Раменское допросил члена совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова, который обвиняется в незаконном обороте порнографии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

По словам представителя защиты, Бабич пересекался с Любимовым в рамках профессиональной деятельности.

В среду, 12 января, супруга Бабича рассказала, что их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившись сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии выяснилось, что Бабича привезли на допрос в отдел подмосковного главка СК РФ по городу Раменское в качестве свидетеля. При этом, по его словам, он ранее не получал повестки или звонков от следователя, а задержание происходило «с применением грубой физической силы и применением спецсредств — наручников».

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