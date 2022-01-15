Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке 14:09
Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии 14:08
Reuters: хакерские нападения на госсайты Украины могут предшествовать крупным атакам 14:08
Главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина 14:03
Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова 13:46
«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро 13:40
Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов 13:38
Мясников назвал продукты, приводящие к раку простаты 13:27
В Казахстане арестовали уволенного после протестов вице-министра энергетики Карагаева 13:24
В Польше определились с новым главным тренером футбольной сборной 13:20

Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Супруг младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой — Димаш Досанов — покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». Об этом сообщается на сайте фонда «Самрук-Казына».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д. Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», — говорится в соответствующем пресс-релизе.

Кроме того, Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз»), он был акционером.

Шарипбаева СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой.

Ранее стало известно, что младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои профили в социальных сетях Instagram и Facebook.

Также сообщалось, что племянник экс-президента Казахстана Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть