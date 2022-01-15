Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании

Супруг младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой — Димаш Досанов — покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». Об этом сообщается на сайте фонда «Самрук-Казына».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д. Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», — говорится в соответствующем пресс-релизе.

Кроме того, Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз»), он был акционером.

Шарипбаева СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой.

Ранее стало известно, что младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои профили в социальных сетях Instagram и Facebook.

Также сообщалось, что племянник экс-президента Казахстана Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.