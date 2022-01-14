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В Совфеде оценили слова Борреля о подготовке новых санкций ЕС против России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о подготовке новых санкций против России сказаны «для красного словца». Он подчеркнул, что предыдущие санкции не только не повлияли на страну, но и помогли в развитии.

«Я думаю, то, что мы уже получили за семь лет санкций, уже больше ничего на нас особо сильно не повлияет и не помешает, потому что мы ко многим санкциям адаптировались, кое-какие санкции помогли нам развиваться, в частности, в области сельского хозяйства. А вот эти новые санкции, вы знаете, больше для красного словца. Боррель же никакой ответственности не несет. Он хоть и испанец, представитель Испании, но он же не за государство свое отвечает. Он чиновник Евросоюза назначенный — сегодня он работает, через год-два там его поменяют. И весь Боррель на этом закончится. Ему очень хочется быть главной фигурой, типа Столтенберга в НАТО, но, к сожалению, эти люди не понимают, что они всего лишь наемные менеджеры, они не определяют европейскую структуру безопасности. А что касается санкций, я не знаю, кто от этих санкций больше потеряет — мы или Евросоюз. Пусть подумают, кто от кого насколько зависит», — сказал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. По его словам, будет усилена координация с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что санкции против России в случае «эскалации на Украине» являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры.

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