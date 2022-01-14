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Лавров оценил возможность присоединения Казахстана к Союзному государству

Лавров заявил, что Россия не будет «зазывать» Казахстан в Союзное государство

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Россия не собирается «зазывать» Казахстан присоединиться к Союзному государству. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, сообщает ТАСС.

«У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем [такое обращение], и рассматриваем конструктивно», — ответил Лавров на вопрос о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству.

По его словам, подобная привычка «зазывать» в свои альянсы есть у западных коллег России.

«Как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод. Мы вежливые люди», — подчеркнул министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но Москва не использует это преимущество в диалоге с западными странами. Он также призвал страны Запада сесть за стол переговоров и «не доводить до таких аргументов».

13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, в ходе которого Россия призвала участников встречи поддержать два проекта договоров по гарантиям безопасности. Однако после конференции постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что адекватного ответа на свои предложения от коллег получить не удалось.

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