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Лавров назвал «красные линии» в отношениях с НАТО

Лавров: появление баз НАТО на границе с Украиной является «красной линией» для России

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Появление сил Североатлантического альянса на границах с Россией, а также размещение ударных вооружений на Украине являются «красными линиями» для Москвы, и страны Запада об этом знают. Такую позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают», — подчеркнул министр.

По его словам, даже если Украина не вступит в НАТО, Киев может пойти на двусторонние договоренности с «американцами, с англичанами, с другими западными странами», которые создают военные объекты на Азовском море.

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, — это еще одна красная линия», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Евросоюз сейчас активно «пиарит» свои планы по направлению военно-учебной миссии на Украину, что показывает, что они «хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений».

Лавров также заявил, что НАТО заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, потеряв после исчезновения Варшавского договора смысл своего существования.

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