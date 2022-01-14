Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад «зарвался» и, нарушая здравый смысл, пошел на обострение, в частности требуя вернуть российские войска в казармы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что у Запада накопились обещания, а потом они были «грубейшим образом выброшены в корзину» в нарушение всех обязательств и здравого смысла.

«Обещания о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов», — уточнил министр иностранных дел.

Лавров указал, что Россию категорически не могут устроить такие «неприемлемые подходы».

Ранее Лавров заявил, что Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.