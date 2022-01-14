Спецслужбы ГДР следили за канцлером Германии и отчитывались в КГБ

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал архивные данные о слежке за ним агентов Штази (спецслужб ГДР) в 1980-х годах. Об этом сообщает Bild.

«Конечно, я знаю, что за мной тоже шпионили. Это нехорошо, но так оно и есть», — сказал политик.

Шольц несколько раз приезжал в восточную часть Германии в 1980-х годах по приглашению молодежной организации ГДР с Молодыми социалистами (Jusos). Между 1978 и 1987 годами спецслужбы ГДР как минимум 19 раз сообщали о нынешнем канцлере и его деятельности в Гамбурге.

Некоторые отчеты службы иностранной разведки ГДР о Шольце были даже отправлены в советский КГБ. Доклад о шпионаже может до сих пор храниться в архиве КГБ в Москве.

Ранее министр культуры Франции Розелин Бачело объявила о намерении рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев. Эта война считается наиболее жестокой в истории Франции: в ходе нее французские военные применяли пытки.

В прошлом году стало известно, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью шпионского программного обеспечения от израильской компании NSO Group под названием Pegasus. Позднее он отказался от одного из своих номеров телефонов, который мог находиться под электронным наблюдением.