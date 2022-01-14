Племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С.Абиш продолжает занимать пост Первого заместителя Председателя КНБ РК», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время он находится в ежегодном отпуске.

7 января портал Orda.kz сообщил, что племянника Назарбаева Самата Абиша задержали в Алма-Ате. Позже Главный редактор Orda.kz Гульнара Баженкова заявила, что информация о задержании Абиша не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова начали расследование по факту захвата власти, а двое его бывших заместителей задержаны. С мнением о том, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны, в последние дни выступали несколько экспертов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».