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В КПРФ ответили Кудрину на слова о низком уровне жизни в СССР

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПФР Леонид Калашников в беседе с «Газетой.Ru» не согласился со словами главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что сейчас уровень жизни в стране на 20% выше, чем был в СССР. По словам депутата, качество жизни улучшилось у предпринимателей, однако государство должно заботиться о том, чтобы хорошо жило большинство населения.

«Я думаю, что у таких как Кудрин он может и выше, а у 99% населения, ну, не 99, уж будем говорить так, 95% хотя бы он точно хуже или у 90%. А вот у Кудрина и ему подобных, в том числе и тех, кто захватил имущество Советского Союза, теперь там, конечно, им лучше живется. Кому-то лучше живется из предпринимателей, которые, в общем-то, делали сами свой бизнес, и в этом смысле я не могу с этим не согласится, что они стали лучше жить, чем в советское время. Но дело в том, что государство — это такой механизм, который должен заботиться в первую очередь не об этом, а о том, чтобы большинству населения, тем самым 90% жилось хорошо. Мы до сих пор не можем вернуть вклады советским людям, которые они накопили в советское время. Чем же они лучше-то стали жить? Они уже не живут, они уже на том свете», — сказал он.

Ранее глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни сейчас в России примерно на 20% выше, чем это было в СССР. По его словам, в 2003-2004 годах страна смогла вернуться к тому уровню жизни, который был в 1990 году до развала Советского Союза. В том числе улучшилось качество жизни у врачей и учителей.

Глава СП также добавил, что сейчас российское государство обладает сотнями тысяч частных предприятий, цены в государстве формируются рынком, дефицита нет, рубль стал конвертируемой валютой, а показатель госдолга один из самых низких в мире.

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