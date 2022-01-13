Лавров назвал сроки ожидания ответа США на предложения по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожидании ответа со стороны США на вопросы о гарантиях безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — сказал глава министерства.

По его словам, МИД также ожидает, что свое мнение в письменном виде предоставит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Лавров отметил, что Москва вообще не собирается обсуждать требования Вашингтона об «уходе в казарму» российских войск.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

До этого в МИД России заявили, что НАТО и США не готовы обсуждать основные требования Москвы по безопасности.