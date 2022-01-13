Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Япония выразила протест России из-за учений у Кунашира 17:57
Лучший из россиян занял 21-е первое место в биатлонном спринте на этапе... 17:55
Курс рубля резко снизился после заявлений Рябкова 17:49
Задержанный за изнасилование падчерицы омич регулярно бил сожительницу 17:48
Колыванов назвал бредом слух о премии Кокорину в «Спартаке» за хорошее... 17:48
Дворник ограбленного продюсера «Кукол» раскрыл детали преступления 17:48
Старт производства Tesla Cybertruck вновь перенесли 17:45
В КПРФ ответили Кудрину на слова о низком уровне жизни в СССР 17:36
ЕСПЧ присудил компенсации за задержания на публичных акциях в России 17:35
Раскрыты секреты хорошего сна Елизаветы II 17:33

Лавров назвал сроки ожидания ответа США на предложения по гарантиям безопасности

Лавров: на следующей неделе США предоставят встречные предложения по гарантиям безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожидании ответа со стороны США на вопросы о гарантиях безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — сказал глава министерства.

По его словам, МИД также ожидает, что свое мнение в письменном виде предоставит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Лавров отметил, что Москва вообще не собирается обсуждать требования Вашингтона об «уходе в казарму» российских войск.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

До этого в МИД России заявили, что НАТО и США не готовы обсуждать основные требования Москвы по безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть