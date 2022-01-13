Захарова допустила проведение переговоров «Талибана»* и афганской оппозиции в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров между «Талибаном» (запрещенным в РФ) и афганской оппозицией, сообщает РИА «Новости».

При этом Захарова подчеркнула, что ни одна из названных сторон пока не обращалась к Москве по вопросу проведения такой встречи.

«При обращении афганской стороны мы готовы предоставить площадку для проведения переговоров между представителями Кабула и оппозиционных новым афганским властям сил», — сказала Захарова.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана.

По его словам, на границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ. Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.

До этого замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал о высокой степени террористических угроз для России и стран Центральной Азии, исходящих от «осевших» в Афганистане террористических группировок.