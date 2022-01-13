Мосгорсуд ликвидировал «Штаб татар Москвы»

Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Штаб татар Москвы», удовлетворив таким образом иск Минюста России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил иск Минюста с требованием ликвидировать региональную общественную организацию «Центр национального развития «Штаб татар в Москве», — отметили там. Известно, что иск против объединения был подан, так как цели не соответствовали уставу.

«Штаб татар Москвы» был создан в 1997 году для «сохранения татарской культуры и татарского языка, а также продвижения татарстанских кадров в Москве». В нем состояли 12 тыс. участников. Организация включала в себя молодежное отделение, собрание татарских офицеров и клуб врачей. Утверждается, что идеология «Штаба», в отличие от других татарских общин, основывалась на тезисе, что «молодежь необходимо перевоспитывать».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что заместителя главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянову уволили после высказываний о русских. В частности, женщина говорила на татарском языке, что «власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность».