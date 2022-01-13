Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Анна Дзюба объяснила свой уход из Artik & Asti 16:38
Новый спортивный директор «Спартака»: я не знаю, когда будет результат, но он обязательно... 16:36
Астрономы нашли «недостающее звено» в эволюции звездных систем-«пауков» 16:33
Фургала обвинили в десяти эпизодах преступлений 16:32
Психологи: скука толкает людей к садизму 16:31
Бабкина вспомнила, как выпрыгнула на ходу из «летящего» в Волгу... 16:29
В МИД РФ захотели услышать тексты Oxxxymiron под музыку Канье Уэста 16:27
Шойгу доложил Путину о результатах миротворческой миссии ОДКБ 16:25
В Дублине пытались сжечь паб Конора Макгрегора 16:23
В России могут подорожать гибридные автомобили 16:21

Мосгорсуд ликвидировал «Штаб татар Москвы»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Штаб татар Москвы», удовлетворив таким образом иск Минюста России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил иск Минюста с требованием ликвидировать региональную общественную организацию «Центр национального развития «Штаб татар в Москве», — отметили там. Известно, что иск против объединения был подан, так как цели не соответствовали уставу.

«Штаб татар Москвы» был создан в 1997 году для «сохранения татарской культуры и татарского языка, а также продвижения татарстанских кадров в Москве». В нем состояли 12 тыс. участников. Организация включала в себя молодежное отделение, собрание татарских офицеров и клуб врачей. Утверждается, что идеология «Штаба», в отличие от других татарских общин, основывалась на тезисе, что «молодежь необходимо перевоспитывать».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что заместителя главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянову уволили после высказываний о русских. В частности, женщина говорила на татарском языке, что «власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть