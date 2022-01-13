Лавров назвал конспирологией заявления о планах России «взять под контроль» Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией заявления о том, что Москва якобы спровоцировала массовые беспорядки в Казахстане, чтобы взять республику под свой контроль. Об этом он сказал в эфире программы «Большая Игра» на Первом канале.

По его словам, сейчас существует много теорий о том, что могло привести к кризису в Казахстане. Кто-то считает, что это проделки Запада, пытающегося ослабить позиции Российской Федерации перед переговорами с США и НАТО.

«Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», — сказал дипломат, отметив, что казахстанские власти проводят масштабное расследование и обнародуют результаты.

Ранее сообщалось, что в Кремле высказались о назначении новым министром Казахстана «русофоба» Аскара Умарова.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.