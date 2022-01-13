Заместителем казахстанского министра-«русофоба» стал бывший сотрудник «Радио Свободы»

Заместителем министра информации Казахстана Аскара Умарова, с которым представители российских властей отказались сотрудничать из-за его «русофобских» заявлений, стал 30-летний Александр Данилов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Отмечается, что в 2010-2011 годах Данилов сотрудничал с «Радио Азаттык» — филиалом «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом), которое финансирует Конгресс США. Тогда он успел написать для этого СМИ три статьи. Кроме того, новый замминистра был слушателем Московской школы политических исследований (внесена в список иностранных агентов), которую финансировал фонд Сороса.

В последние годы Данилов был членом Нацсовета общественного доверия при президенте Казахстана и Президентского молодежного кадрового резерва, а с июля 2020 года он руководил проектом StopfakeKZ, который разоблачает фейки в СМИ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Россотрудничестве отказались работать с Аскаром Умаровым из-за его высказываний в адрес русского народа. Аналогичное решение приняли в Роскосмосе.

Согласно информации из открытых источников Умаров называл русских Казахстана «навязанной диаспорой», сомневался в значимости победы в Великой Отечественной и жаловался, что казахам не дают «деколонизировать сознание». Известно, что Умарову официально запрещен въезд в Россию.