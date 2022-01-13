Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Дублине пытались сжечь паб Конора Макгрегора 16:23
В России могут подорожать гибридные автомобили 16:21
Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом региональную безопасность 16:20
Путин подвел итоги миссии ОДКБ в Казахстане 16:19
Мосгорсуд ликвидировал «Штаб татар Москвы» 16:19
Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна СССР на заседании облсовета 16:09
Кокорин поставил лайк под публикацией Глушакова с предложением перейти... 16:07
В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении... 16:06
Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве по гарантиям... 16:06
В Москве продают «кровать фаворитки Николая II» 16:05

Заместителем казахстанского министра-«русофоба» стал бывший сотрудник «Радио Свободы»

Заместитель министра-«русофоба» из Казахстана связан с «Радио Свободой» и фондом Сороса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
primeminister.kz

Заместителем министра информации Казахстана Аскара Умарова, с которым представители российских властей отказались сотрудничать из-за его «русофобских» заявлений, стал 30-летний Александр Данилов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Отмечается, что в 2010-2011 годах Данилов сотрудничал с «Радио Азаттык» — филиалом «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом), которое финансирует Конгресс США. Тогда он успел написать для этого СМИ три статьи. Кроме того, новый замминистра был слушателем Московской школы политических исследований (внесена в список иностранных агентов), которую финансировал фонд Сороса.

В последние годы Данилов был членом Нацсовета общественного доверия при президенте Казахстана и Президентского молодежного кадрового резерва, а с июля 2020 года он руководил проектом StopfakeKZ, который разоблачает фейки в СМИ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Россотрудничестве отказались работать с Аскаром Умаровым из-за его высказываний в адрес русского народа. Аналогичное решение приняли в Роскосмосе.

Согласно информации из открытых источников Умаров называл русских Казахстана «навязанной диаспорой», сомневался в значимости победы в Великой Отечественной и жаловался, что казахам не дают «деколонизировать сознание». Известно, что Умарову официально запрещен въезд в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть