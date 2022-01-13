Литва признала обратный эффект от американских санкций против «Беларуськалия»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции против «Беларуськалия» дали обратный результат. Об этом сообщает портал «Республика».

По словам главы внешнеполитического ведомства, ограничения привели лишь к повышению цен на калийную продукцию вместо того, чтобы ударить по предприятию, лишив его экспортных рынков. Кроме того, министр рассказал о фактическом обходе «Беларуськалием» американских санкций, так как до сих пор не остановлен транзит через Литву.

«Выходит так, если мы правильно считаем, что режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] или поддерживающие его компании получили гораздо больше прибыли уже после введения санкций. Это можно трактовать как неожиданный и неправильный эффект от санкций, положение необходимо изменить», — пояснил Ландсбергис.

В декабре 2021 года начался скандал с транзитом белорусских удобрений через Литву. После введения санкций США против «Беларуськалия», Вильнюс, поддерживающий их внешнюю политику, так и не смог разорвать договоренности с «Беларуськалием». Дело в том, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж Литовским железным дорогам (ЛЖД) за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Беларуськалий» начал терять клиентов в связи с санкциями США. Известно, что с 1 апреля 2022 года сотрудничество с «Беларуськалием» прекратит норвежская компания Yara, которая закупала в среднем 15% удобрений от общего производства предприятия.