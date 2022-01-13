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Литва признала обратный эффект от американских санкций против «Беларуськалия»

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Mandel Ngan/Pool/AP

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции против «Беларуськалия» дали обратный результат. Об этом сообщает портал «Республика».

По словам главы внешнеполитического ведомства, ограничения привели лишь к повышению цен на калийную продукцию вместо того, чтобы ударить по предприятию, лишив его экспортных рынков. Кроме того, министр рассказал о фактическом обходе «Беларуськалием» американских санкций, так как до сих пор не остановлен транзит через Литву.

«Выходит так, если мы правильно считаем, что режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] или поддерживающие его компании получили гораздо больше прибыли уже после введения санкций. Это можно трактовать как неожиданный и неправильный эффект от санкций, положение необходимо изменить», — пояснил Ландсбергис.

В декабре 2021 года начался скандал с транзитом белорусских удобрений через Литву. После введения санкций США против «Беларуськалия», Вильнюс, поддерживающий их внешнюю политику, так и не смог разорвать договоренности с «Беларуськалием». Дело в том, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж Литовским железным дорогам (ЛЖД) за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Беларуськалий» начал терять клиентов в связи с санкциями США. Известно, что с 1 апреля 2022 года сотрудничество с «Беларуськалием» прекратит норвежская компания Yara, которая закупала в среднем 15% удобрений от общего производства предприятия.

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