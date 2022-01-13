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В Казахстане поймали четырех граждан стран Центральной Азии за участие в беспорядках

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Reuters

В Казахстане задержаны четыре гражданина из разных стран Центральной Азии за участие в январских беспорядках. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности страны.

Отмечается, что всего за последнее время были задержаны 8 человек по подозрению в причастности к нападению на департамент полиции в Талдыкоргане и еще 8 (включая 4 граждан из стран Центральной Азии) — за возможное участие в беспорядках и мародерстве в Алма-Ате. Отмечается, что задержанные были переданы в подразделения полиции.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что миротворцы ОДКБ приступили к передаче охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Миротворцы приступили к подготовке техники и материальных средств для погрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

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