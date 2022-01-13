В Раде рассказали о «спецоперации» Порошенко против Зеленского

Возвращение на Украину бывшего президента страны Петра Порошенко станет «спецоперацией» против действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Приезд в страну экс-президента парламентарий назвал «пинком ленивому актеру», добавив, что Зеленский в настоящее время отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. По мнению Гончаренко, это изменится после возвращения на Украину Порошенко.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — написал он.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.