Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Антонов: Россия не боится «калечащих» санкций США 07:24
Посол РФ Антонов: стратегия угроз США нанесет вред международной безопасности 07:23
Смолов эмоционально высказался о возвращении в «Динамо» 07:19
Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма 07:16
Депутат Госдумы ответил на «эмоциональное» выступление генсека НАТО 07:03
В Южной Корее захотели арендовать Сахалин, Хабаровск, Магадан и Чукотку у России 07:01
Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано 27 раз за ночь 06:57
Серебряный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве 06:57
СМИ объяснили, как Германия впала в зависимость от России 06:48
В Южной Корее экстренно остановили АЭС «Хануль» 06:44

В Раде рассказали о «спецоперации» Порошенко против Зеленского

Депутат Рады Гончаренко назвал возвращение Порошенко спецоперацией против Зеленского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Возвращение на Украину бывшего президента страны Петра Порошенко станет «спецоперацией» против действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Приезд в страну экс-президента парламентарий назвал «пинком ленивому актеру», добавив, что Зеленский в настоящее время отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. По мнению Гончаренко, это изменится после возвращения на Украину Порошенко.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — написал он.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть