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Боррель: глава НАТО рассказал министрам обороны ЕС об итогах встречи с Россией

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Olivier Hoslet/AP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter, что Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

«Мы обсудили вмешательство частных субъектов в наши миссии с [заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям] Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, которые проинформировали нас об итогах заседания Совета Россия — НАТО», — сообщил он.

Первая за два года встреча Совета Россия — НАТО оказалась «непростой, но важной» для альянса. В Москве же ее охарактеризовали как «разговор по душам». Продолжавшиеся более четырех часов переговоры, по мнению экспертов, стали самым откровенным разговором двух сторон, показавших как многочисленные противоречия между Россией и НАТО, так и их нежелание обострять конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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