В МИД объяснили, какая страна представляет настоящую угрозу для Украины

Никакое другое государство не представляет для Украины угрозу, кроме нее самой. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО. Видеозапись фрагмента его речи опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

«Сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, 1,5 часа из 4 отведенных. Вот реальность. Я вам рассказал, как мы ее обсуждали. Еще раз подчеркну: угроза Украине – это сама Украина. Больше никто», — сказал представитель МИД.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соединенные Штаты и другие члены альянса в ходе встречи пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).