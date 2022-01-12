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США допускают, что Россия может отказаться идти по пути дипломатического диалога с НАТО

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Denis Balibouse/Reuters

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что российские власти могут отказаться идти по пути дипломатического диалога с НАТО. Об этом она сообщила телеканалу MSNBC.

«Возможно, что Путин выберет не работать по дипломатической линии», — сказала она.

Ранее Шерман заявила, что некоторые предложения России по безопасности неприемлемы для НАТО. Среди тем, по которым НАТО готово работать с Россией — контроль над оружием и работа по разрешению конфликтов, добавила она.

До этого Соединенные Штаты и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом по итогам Совета Россия – НАТО заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

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