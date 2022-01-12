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Сенатор Пушков: «новый законопроект о санкциях против России чреват самыми серьезными последствиями»

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что введение санкций США против руководства России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва. Ранее новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной, анонсировали сенаторы от Демократической партии США.

«В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года. Появление фигуры президента России в этих санкциях, если эта информация соответствует действительности, было бы крайне деструктивным. Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — подчеркнул Пушков.

Сенатор считает, что угрозой новых санкций США пытаются воздействовать на РФ. Пушков подчеркнул, что Россия не будет нападать на Украину, а вот Киев может попытаться спровоцировать военный конфликт, пользуясь поддержкой США. Ведь она уже пыталась это сделать в Керченском проливе в последний год пребывания Петра Порошенко у власти.

«Наращивание эскалации» — очень широкий термин, и под него можно подвести все что угодно. Например, если Украина предпримет попытку силового возвращения Донбасса, то Москву могут обвинить в том, что она помогает ДНР и ЛНР, и назвать это наращиванием эскалации. То есть санкции — это инструмент, который должен обеспечивать Белому дому свободу рук в давлении на Кремль. И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины», — сказал Пушков.

Вместе с тем, по мнению сенатора, в случае, если Украина спровоцирует военный конфликт в Донбассе, США военным путем в него вмешиваться не будут.

«Даже известная своими жесткими взглядами Виктория Нуланд на днях заявила, что Вашингтон использует экономические санкции, но такого масштаба, который раньше они не применяли. Так что речь идет именно о жестких экономических и политических санкциях, но не о военном вмешательстве», — добавил Пушков.

Он обратил внимание, что даже если законопроект о санкциях примут в США, это не означает, что меры будут введены в действие.

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