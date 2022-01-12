В Германии захотели «оживить» нормандский формат

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в ходе выступления в бундестаге о желании возродить «нормандский формат» (Россия, Украина, Германия, Франция. — примечание «Газеты.Ru») переговоров по Украине, сообщил ТАСС.

«Мы хотим оживить «нормандский формат» для преодоления кризиса на Украине», — сказал глава кабмина ФРГ.

Он поддержал использование «всех возможных» диалоговых форматов для взаимодействия с Россией.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «нормандский формат» возвращен в рабочее состояние. По его словам, странам – участницам «нормандской четверки» нужно обсудить следующие вопросы: обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время нельзя говорить об успехах в переговорах по Украине, несмотря на недавнюю беседу замглавы президентской администрации Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции.