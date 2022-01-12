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Борис Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна

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Jon Super/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес официальные извинения за организацию вечеринок, в которых участвовала верхушка Консервативной партии во время локдауна, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что заявление Джонсон сделал в контексте разговоров о возможной отставке правительства из-за организации вечеринок в мае 2020 года. При этом, ранее правительство отрицало факт проведения каких-либо развлекательных мероприятий во время эпидемиологических ограничений.

«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей пошли на огромные жертвы. Я знаю, через какие страдания они прошли. Я знаю, какую ярость они испытывают», — заявил глава британского правительства.

Вечеринки политической элиты Британии проводились несколько раз во время пандемии COVID-19. В частности, публичное негодование вызвала недавняя публикация приглашения на вечеринку, которая прошла в мае 2020 года. Оно было отправлено спустя час после запрета подданным страны собираться более, чем по двое. В нем гостей приглашали «насладиться прекрасной погодой» и призывали брать с собой свои напитки.

Ранее СМИ сообщили, что в парламенте Великобритании обнаружили следы кокаина. Остатки наркотика были найдены в 90% мест, попавших под проверку – в том числе в туалетах рядом с кабинетом премьера Бориса Джонсона.

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