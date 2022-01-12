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Новый министр информации Казахстана ответил на обвинение в русофобии

Министр информации Казахстана Умаров отметил важность дружбы с Россией на фоне обвинений в русофобии

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Владимир Смирнов/ТАСС

Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова в русофобии. Об этом он написал в своем Facebook.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. <…> Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — написал Умаров.

Он подчеркнул, что понимает насколько для Казахстана важны «союзнические отношения с Россией», а также заявил, что планирует «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Умаров подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

По его словам, назначение Умарова является «тяжелейшим сознательным компромиссом» президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

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