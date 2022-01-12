Опрос показал, что Ле Пен может не пройти во второй тур президентских выборов

Французский политик от партии «Республиканцы» Валери Пекресс может набрать одинаковое количество голосов с действующим президентом Макроном во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос избирателей.

Согласно данным опроса, Макрон имеет все шансы выйти в лидеры уже первом туре голосования, набрав 23 % голосов. Представитель правоцентристской партии Пекресс и лидер радикального «Национального объединения» Марин Ле Пен в состоянии преодолеть барьер в 17% голосов, показал опрос.

В то же время ожидается, что, если Пекресс выйдет во второй тур финального голосования, они с Макроном наберут по 50% голосов.

Ранее Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному Франции из-за недавнего визита Пекресс в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.