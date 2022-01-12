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Ведущий Fox News назвал Нэнси Пелоси Майклом Джексоном

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Ведущий Fox News Такер Карлсон высмеял заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Республиканская партия подрывает основы демократии в стране и «законодательно продолжает» кризис 6 января.

Карлсон, в частности, высмеял внешний вид спикера, сравнив ее с покойным «королем поп-музыки» — Майклом Джексоном. По слухам, 81-летняя Пелоси неоднократно прибегала к помощи пластического хирурга, что и могло стать объектом насмешек ведущего.

«Майкл Джексон был на Face the Nation [программа на канале CBS]. Давайте проясним, что это не было видео, на котором артист исполнял свои хиты 1990-х годов. Как такое может быть? Честно говоря, мы понятия не имеем. Мы здесь не богословы, это просто программа новостей. Мы можем только показать вам то, что видели».

Затем на экране появился отрывок из шоу, где Пелоси рассуждала о роли республиканцев в беспорядках 6 января.

Ранее Карлсон раскритиковал двух сенаторов-республиканцев, заявивших, что нельзя исключать военный ответ США в случае российского вторжения на Украину.

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