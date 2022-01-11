Депутат Рады Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО из-за событий в Казахстане

Украине необходимо ускорить процесс вступления в НАТО после событий в Казахстане. Об этом в интервью изданию «Цензор. НЕТ» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко.

По его мнению, если бы Украина в свое время не отказалась от вступления в Евразийский экономический союз и не выбрала бы путь интеграции в ЕС и вступления в НАТО, то Киев бы сейчас оказался бы в похожей с Казахстаном ситуации.

«Как говорил в свое время Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала», — добавил депутат.

Вместе с этим Мережко выразил убежденность в том, что Украина не должна вмешиваться в ситуацию в Казахстане, так как это внутреннее дело этой страны.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявила, что Украину нельзя ставить в один ряд с Казахстаном.