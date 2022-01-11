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Посол США Салливан назвал чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины

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AP

Деэскалации ситуации вокруг Украины не произошло, и это создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил посол США в России Джон Салливан.

«На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ [Уильям] Бернс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной», — сказал он.

По словам Салливана, ситуация на Украине обостряется из-за того, что Россия стягивает военных к границам.

Ранее стало известно, что США обсуждают с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.

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