В Госдуме пригрозили Сикорскому «дать по одному месту, чтобы позвоночник высыпался»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что высказывание экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего «врезать по яйцам» России, свидетельствует о катастрофическом падении правовой культуры в Европе.

«У нас есть известное выражение — «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». По всей видимости, Сикорскому еще никто не давал так по одному месту, чтобы его позвоночник куда-то высыпался. Если он сильно этого хочет, то он это получит», — сказал Выборный.

По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о катастрофическом падении правовой культуры не только самого Сикорского, но и других евродепутатов.

«Такие высказывания, на мой взгляд должны пресечь, прежде всего, сами парламентарии, потому что это выходит за пределы любого этикета, тем более в рамках межпарламентского измерения», — подчеркнул Выборный.

Депутат обратил внимание, что в России подобные выражения вряд ли бы себе позволили.

«Россия всегда отличалась от европейских стран тем, что она глубоко верующая страна, сохраняет свои традиции, историю, ценности, и заботится о том, чтобы они преумножались и передавались из поколения в поколение», — добавил Выборный.

Накануне Радослав Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского Договора.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что депутат допустил ошибку.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — заявила Захарова.