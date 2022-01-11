В Госдуме назвали условие вступления России в НАТО

Теоретически вступление России в НАТО стало бы правильным шагом с учетом меняющихся условий жизни в мире, в Европе, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, Россия, конечно, была бы готова войти в состав НАТО, если бы ей предложили. Почему бы нет? Но условий для этого сегодня, конечно, нет. Для этого нужно полностью пересматривать всю структуру НАТО, когда нет противника. Для НАТО придется искать другое зло», — сказал он, добавив, что присутствие России в альянсе будет способствовать сохранению мира и стабильности на континенте.

При этом Чепа обратил внимание, что НАТО — это площадка, где осуществляется торговля оружием, а Россия — один из ведущих игроков в мире по продаже и выпуску оружия, прямой конкурент США в этой сфере.

«Присутствие второго сильного игрока американцы вряд ли потерпят. Но, естественно, присутствие России в такой организации снимет остроту вопросов и остроту проблем. <…> На самом деле мы понимаем, насколько хрупок мир, необходимо договариваться, бороться со злом, это возможно только совместными усилиями всех стран», — констатировал парламентарий.

Ранее в статье для Aftenposten норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.