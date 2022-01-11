Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мясников назвал продукт, убивающий половину своих потребителей 15:36
Шойгу сократил зарубежные командировки и отпуска военных 15:36
Назван новый директор Московского театра сатиры 15:35
У замглавы ГИБДД Башкирии нашли коллекцию дорогих часов 15:33
Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку 15:29
Еще один клуб АПЛ интересуется Головиным 15:26
Археологи нашли руины богатого римского города под стройкой в центре Англии 15:22
В Госдуме предлагают сравнять зарплаты депутатов со средним заработком 15:17
В США призвали Байдена решительнее действовать с санкциями против России 15:14
«Елки 8» уличили в плагиате постера 15:11

Зюганов обвинил Казахстан в русофобской политике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Казахстану следует особое внимание уделить «русскому вопросу», поскольку за последние годы из республики уехало множество представителей нетитульной нации.

«Было время, когда русских и казахов практически было поровну — по шесть с небольшим миллионов. Три с лишним миллиона убежало из Казахстана — русские, немцы почти все сбежали, украинцы, белорусы, татары. Эта абсолютная русофобская политика крайне опасна», — цитирует слова Зюганова «Говорит Москва».

По мнению политика, русский народ сделал многое для Казахстана, учитывая, что северная часть страны во многом была отстроена именно им. Поэтому надо в комплексе решать проблемы, отметил Зюганов. При этом он также подчеркнул, что Россия приняла правильное решение, поддержав Казахстан в «трудную минуту» — период массовых беспорядков, вспыхнувших в стране в первые дни 2022 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что против республики была развязана террористическая война.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть