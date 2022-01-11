Зюганов обвинил Казахстан в русофобской политике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Казахстану следует особое внимание уделить «русскому вопросу», поскольку за последние годы из республики уехало множество представителей нетитульной нации.

«Было время, когда русских и казахов практически было поровну — по шесть с небольшим миллионов. Три с лишним миллиона убежало из Казахстана — русские, немцы почти все сбежали, украинцы, белорусы, татары. Эта абсолютная русофобская политика крайне опасна», — цитирует слова Зюганова «Говорит Москва».

По мнению политика, русский народ сделал многое для Казахстана, учитывая, что северная часть страны во многом была отстроена именно им. Поэтому надо в комплексе решать проблемы, отметил Зюганов. При этом он также подчеркнул, что Россия приняла правильное решение, поддержав Казахстан в «трудную минуту» — период массовых беспорядков, вспыхнувших в стране в первые дни 2022 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что против республики была развязана террористическая война.