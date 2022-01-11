Политолог ответил на слова украинского эксперта о «неприятном звоночке» для Киева

Политолог Руслан Бальбек объяснил, что заявление украинского эксперта Виталия Кулика о возможности проведения переговоров между Россией и США по вопросам стратегической стабильности можно расценить как «неблагоприятный звоночек» для Киева. Об этом эксперт рассказал в интервью RT.

Бальбек подчеркнул, что для России задача переговоров с США заключается именно в гарантиях безопасности. При этом, по его словам, Киев привык к роли «хулигана», которого в НАТО снабжают вооружением.

«Ему [Киеву] нравится моральная поддержка Запада. Когда его начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей», — пояснил эксперт.

Однако обсуждение подобных вопросов означает, что стороны «закрепляют сферы влияния», что опасно для Украины, отметил эксперт.

По этой причине, когда «остро встал международный вопрос о гарантиях России со стороны Запада», то это испугало Киев, поэтому Украина пытается привлечь к себе внимание популистскими заявлениями.

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик опубликовал в «Главреде» колонку, где отметил, что возможные переговоры США и России по вопросам стратегической стабильности «не могут не волновать» Украину. И «неприятным звоночком» для Киева, как считает политолог, здесь выступает тот факт, что стратегическое сдерживание не подразумевает субъектности тех стран, которые так или иначе становятся предметом дискуссии.