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В Польше пригрозили «врезать по яйцам» России

Экс-глава МИД Польши Сикорский после слов Лаврова пригрозил «врезать по яйцам» России

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Czarek Sokolowski/AP

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского Договора (ОВД).

В своей речи он обратился к посольству России в Великобритании.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский.

Вероятно, евродепутат ознакомился с английским переводом высказывания Лаврова, где для перевода слова «бесхозный» употребляется «orphaned», которое в дословном переводе значит «осиротевший».

Ранее Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома», поэтому Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности.

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