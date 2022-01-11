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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по конфликту в Донбассе

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время предметно договариваться о деэскалации в Донбассе. Об этом этом сообщает РИА «Новости».

«Киев готов к необходимым решениям во время саммита нормандского формата», — сказал украинский лидер.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что стороны рассчитывают на то, что и Россия приложит активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя говорить об успехах в переговорах по Украине, несмотря на недавнюю беседу замглавы президентской администрации Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции.

Козак в свою очередь заявил, что Берлин и Париж не видят альтернативы Минским соглашениям

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