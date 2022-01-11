В Польше рассказали, что скрывается за доктриной НАТО по сдерживанию России

За доктриной НАТО по сдерживанию России скрывается страх альянса перед «российской угрозой». Об этом написал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.

Автор выразил мнение, что страны НАТО поверили в собственную теорию об опасности России, поэтому решили при помощи самообмана спрятаться от возникших опасений.

«Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем», – рассказал Модзелевский о ход мыслей членов альянса.

При этом он заметил, что не все военные НАТО готовы отдавать свою жизнь, выполняя свой долг в рамках пятой статьи Вашингтонского договора.

Модзелевский считает, что Североатлантический альянс рассчитывает заставить Польшу воплотить в жизнь поставленную цель. Именно поэтому Варшаве навязывают якобы врожденную русофобию.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что обсудила с представителями НАТО в Брюсселе подготовку «болезненных санкций» против России.