Скончался спикер Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался после «серьезного осложнения» в работе его иммунной системы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

«Давид Сассоли скончался в 1:15 утра 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшие часы», — сообщил Куильо.

По его словам, спикер находился в больнице с 26 декабря из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы, и вся официальная деятельность политика была отменена.

Ушедшему из жизни политику было 65 лет. Он был избран на пост спикера в 2019 году, получив 345 голосов из 667 голосов. Срок его мандата истекал в январе.

В прошлом он работал в качестве тележурналиста, а с 2009 года был депутатом Европарламента.