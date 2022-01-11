В МИД КНР прокомментировали сообщения, что Назарбаев якобы находится в Китае

В пресс-службе МИД КНР заявили, что информация о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае, является ложной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-президент Казахстана находится в столице страны, в городе Нур-Султане.

Накануне СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева за границу на фоне его молчания по поводу событий, происходящих в стране.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.