Совет Федерации оценил действия властей Казахстана в ситуации ЧП

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате правительства высоко оценили действия властей Казахстана, направленные на наведение порядка в стране, передает РИА «Новости».

Матвиенко направила телеграмму председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.

«Высоко оцениваем уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка. Готовы и далее поддерживать вас в преодолении любых трудностей», — говорится в документе.

В Совете Федерации также осудили действия организаторов беспорядков в Казахстане. В телеграмме отмечалось, что это был «бандитско-террористический акт агрессии» который «вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей». Матвиенко подчеркнула, что организаторы беспорядков понесут заслуженное наказание.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты в Казахстане, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о гибели 17 казахстанских силовиков и более 1,3 тыс. пострадавших.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, во время беспорядков в стране погибли несколько детей.