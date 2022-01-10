В ЕС высказались против зависимости стран Центральной Азии от России или КНР

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС не заинтересован в зависимости стран Центральной Азии от России или Китая. Об этом она сообщила в эфире немецкого телеканала Phoenix.

«Абсолютно точно, что не в интересах Европы, чтобы страны Центральной Азии попали под одностороннюю зависимость от России или Китая», — сказала она.

По ее словам, очень быстрое развитие конфликтной ситуации в Казахстане «всех шокировало».

Ранее сообщалось, что в Казахстане боевики отказались от планов по захвату резиденции президента из-за миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, обращение Казахстана к ОДКБ с просьбой оказать содействие оказалось крайне своевременным. По словам президента, в стране на данный момент находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.