В Нагорном Карабахе обстреляли село

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) выступили с обвинением в адрес Вооруженных сил Азербайджана в обстреле села Красный Базар, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По словам омбудсмена НКР Гегама Степаняна, в результате инцидента пришлось эвакуировать воспитанников местного детского сада. Под обстрелом оказалась машина одного из жителей. При этом отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как уточнило издание «Инфотека24», обстрел велся кассетными боеприпасами.

В начале текущего месяца сообщалось, что в Карабахе задержали азербайджанского пограничника, застрелившего трех сослуживцев.

В конце прошлого года замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что в Москве не видят серьезных угроз безопасности в районах Нагорного Карабаха. Он отмечал, что российские миротворцы надежно обеспечивают режим прекращения огня в зоне своей ответственности.