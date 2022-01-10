Порошенко увеличил в 88 раз траты на адвокатов

Бывший президент Украины Петр Порошенко увеличил траты на юридические услуги в 88 раз — с 124,6 тыс. гривен в октябре до 10,99 млн (более $400 тыс.). Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в имущественном состоянии политика, опубликованные на сайте Единого госреестра деклараций Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.