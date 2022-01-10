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Министр обороны Швеции Хультквист назвал политику РФ угрозой безопасности Европы

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Global Look Press

Политика российских властей угрожает структуре безопасности Европы, об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, на предстоящем саммите Россия-НАТО нельзя принимать предложения Москвы. Министр подчеркнул необходимость отстаивания своих национальных интересов, которые нужно учитывать при согласовании решений по вопросам национальной безопасности.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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