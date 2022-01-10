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Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из протестов в Казахстане

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Shamil Zhumatov/Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.

Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты попросили у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти республики приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

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