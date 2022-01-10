Токаев назвал место «основного удара террористов» в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жорат Токаев заявил в ходе онлайн-саммита ОДКБ, что произошедшие в стране беспорядки были попыткой государственного переворота.

«Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу», — сообщил Токаев.

Он заявил, что основная волна протестов прошла в Алма-Ате.

По словам Токаева, «основной удар террористов» был направлен против Алма-Аты, и падение города позволило бы им продвинуться вглубь Казахстана.

«Это крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы доступ к захвату всего густонаселённого юга, а затем и всей страны», — сказал глава Казахстана.

Также Токаев отметил, что в ходе «агрессии против Казахстана» участвовали боевики из других государств.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».