Госсекретарь Казахстана заявил о заговоре внутренних и внешних сил

В событиях в Казахстане имеет место заговор внутренних и внешних сил, заявил государственный секретарь республике Ерлан Карин. Об этом он сказал в эфире телеканала «Хабар 24».

«Имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних сил, поскольку участниками, так скажем, ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане», — заявил госсекретарь.

По его словам, случился «сговор» различных сил. Как уточнил Карин, речь идет об использовании криминалитета, ударных террористических групп, а также об использовании, «причем достаточно таком грамотном, приемов информационного воздействия».

Ранее сообщалось, что председатель Совета безопасности ООН распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана о ситуации в государстве. В документе говорится, что атаки на правительственные здания, важную инфраструктуру, аэропорты и оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».